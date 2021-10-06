Арестованного бизнесмена Шпигеля направят на повторное медосвидетельствование

06 октября, 21:37
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, арестованный в рамках коррупционного дела, будет направлен на повторное медосвидетельствование в связи с жалобами на состояние здоровья. Об этом сообщает RT со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.
"Выявленные у Шпигеля тяжелые хронические заболевания входят в утвержденный перечень заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО", – заявила член ОНК Ольга Дружинина.
Борис Шпигель был арестован 23 марта. Позднее он был доставлен из московского СИЗО № 4 в больницу "Матросской тишины" после жалоб на состояние здоровья.
Впоследствии Шпигель просил смягчить ему меру пресечения в связи с данными жалобами, однако ходатайство защиты суд не удовлетворил. Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии также не нашли в состоянии Шпигеля оснований, препятствующих его аресту.
Согласно версии следователей, бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев с января по сентябрь 2020 года получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.
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