Осужденный журналист Невзоров потребовал от суда снять арест с имущества

Фото: ТАСС/AP Photo/Sergei Konkov (Александр Невзоров признан в РФ иноагентом)

Журналист Александр Невзоров, который признан в России иноагентом, требует суд снять арест с его имущества. Об этом Агентству "Москва" рассказала пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Анастасия Горбунова.

Просьба журналиста, которому до этого заочно назначили восемь лет колонии общего режима по делу о распространении фейков про ВС РФ, о снятии ареста с имущества будет рассмотрена 27 сентября.

В марте 2022 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине.

Журналист был объявлен в розыск, так как покинул Россию до возбуждения уголовного дела. По данным следствия, заведомо ложную информацию об обстреле роддома в Мариуполе Невзоров опубликовал в соцсетях в марте.

В конце января 2023 года гособвинение попросило Басманный суд Москвы заочно приговорить Невзорова к 9 годам лишения свободы за распространение фейков о ВС РФ с запретом на администрирование интернет-сайтов сроком на четыре года. В рамках уголовного дела был арестован земельный участок в Санкт-Петербурге.