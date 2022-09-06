Суд приговорил хоккеиста Воробьева к штрафу за уклонение от армии

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Ленинский районный суд Уфы приговорил хоккеиста Михаила Воробьева к штрафу в два миллиона рублей по делу о взятке для уклонения от службы в армии, сообщает РИА Новости.

Меру пресечения Воробьеву в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении судья велел отменить после вступления приговора в законную силу. При принятии решения суд руководствовался тем, что подсудимый признал вину и заявил о готовности пройти военную службу.

Накануне суд приговорил хоккеиста Анвара Сулейманова к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от армии. Спортсмену также назначили испытательный срок на четыре года.

В 2019 году двое студентов вуза в Уфе пытались передать взятки в размере 170 и 175 тысяч рублей за отсрочку или освобождение от службы в армии России.

Когда дело передали в суд, выяснилось, что к нему причастны трое спортсменов: Анвар Сулейманов, Владислав Лукин и Михаил Воробьев.

