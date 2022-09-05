Суд вынес приговор хоккеисту Сулейманову за уклонение от армии

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Суд в Уфе приговорил хоккеиста Анвара Сулейманова к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от армии. Об этом сообщает ТАСС.

Сулейманову также назначили испытательный срок на четыре года.

Ранее сообщалось, что в 2019 году двое студентов вуза в Уфе пытались передать взятки в размере 170 и 175 тысяч рублей за отсрочку или освобождение от службы в армии России.

Когда дело передали в суд, выяснилось, что к нему причастны трое спортсменов: Анвар Сулейманов, Владислав Лукин и Михаил Воробьев. Последний, в свою очередь, признал вину и заявил о готовности пройти военную службу.

