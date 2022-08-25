Прокурор объяснил, как обманули хоккеиста при попытке купить военный билет

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Давая показания, хоккеист Анвар Сулейманов заявил, что совершил перевод денежных средств за военный билет на карту продавца, но так и не получил документ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора, зачитавшего показания хоккеиста в Ленинском районном суде Уфы.

25 августа в суде защита представила награды спортсмена. Сам Сулейманов отказался от дачи показаний в устной форме. Его свидетеля Самигуллина допрашивали без присутствия журналистов. До этого, по словам хоккеиста, Самигуллин помогал ему сделать визу для поездки на соревнования, следует из показаний спортсмена.

Сулейманов пояснил, что написал явку с повинной без стороннего давления, решение принял самостоятельно.

По данным СУ СК РФ по Башкирии, в 2019 году двое студентов вуза в Уфе пытались передать взятки в размере 170 и 175 тысяч рублей за отсрочку или освобождение от службы в армии России. Когда дело передали в суд, выяснилось, что к нему причастны трое спортсменов: Анвар Сулейманов, Владислав Лукин и Михаил Воробьев. Последний, в свою очередь, признал вину и заявил о готовности пройти военную службу.

Позже суд объявил о перерыве до 2 сентября.

До этого подобный инцидент произошел с хоккеистом Иваном Федотовым, которого подозревали в отклонении от службы в армии РФ путем приобретения военного билета. Мужчину задержали и должны были доставить в военную часть Северодвинска. Однако там информацию о приезде хоккеиста тогда не подтвердили.

Кроме того сообщалось, что в розыск объявили 25-летнего хоккеиста Кирилла Капризова по делу о покупке военного билета. Отец хоккеиста не подтвердил информацию о приобретении документа, добавив, что его сын – ученик.