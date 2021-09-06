Белорусские оппозиционеры Знак и Колесникова получили 10 и 11 лет колонии

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Членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака и Марию Колесникову приговорили к 10 и 11 годам лишения свободы соответственно. Такое решение вынес Минский областной суд, сообщает RT.

Летом Генпрокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело в отношении оппозиционеров, чтобы определить подсудность.

По данным следствия, обвиняемые вместе с иными лицами вступили в тайный сговор с целью захватить государственную власть неконституционным путем.

Ранее Мария Колесникова и Максим Знак были арестованы по делу о призывах к захвату власти. По подозрению в совершении указанного преступления был также задержан адвокат Колесниковой Илья Салей.

После ареста Колесниковой появилась информация об ее исчезновении. В СМИ сообщали, что ее посадили в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. Официальные власти сообщали, что не располагают информацией по поводу этого.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Кремль не обладает информацией о местонахождении Марии Колесниковой. Он отмечал, что похищение людей нельзя ни в коем случае одобрять. Песков призвал отделять такие случаи от задержания людей в соответствии с законом.

Затем стало известно, что Колесникова вместе с другими членами совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым уехала на Украину через пункт пропуска "Александровка". Чуть позже в Госпогранкомитете РБ рассказали, что Колесникову задержали.