Белорусские оппозиционеры Знак и Колесникова получили 10 и 11 лет колонии

12:51
Фото: Ramil Nasibulin/BelTA pool photo via AP
Членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака и Марию Колесникову приговорили к 10 и 11 годам лишения свободы соответственно. Такое решение вынес Минский областной суд, сообщает RT.
Летом Генпрокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело в отношении оппозиционеров, чтобы определить подсудность.
По данным следствия, обвиняемые вместе с иными лицами вступили в тайный сговор с целью захватить государственную власть неконституционным путем.
Ранее Мария Колесникова и Максим Знак были арестованы по делу о призывах к захвату власти. По подозрению в совершении указанного преступления был также задержан адвокат Колесниковой Илья Салей.
После ареста Колесниковой появилась информация об ее исчезновении. В СМИ сообщали, что ее посадили в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. Официальные власти сообщали, что не располагают информацией по поводу этого.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Кремль не обладает информацией о местонахождении Марии Колесниковой. Он отмечал, что похищение людей нельзя ни в коем случае одобрять. Песков призвал отделять такие случаи от задержания людей в соответствии с законом.
Затем стало известно, что Колесникова вместе с другими членами совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым уехала на Украину через пункт пропуска "Александровка". Чуть позже в Госпогранкомитете РБ рассказали, что Колесникову задержали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: