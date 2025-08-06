Московский суд подтвердил арест профессора РЭУ имени Плеханова

Фото: depositphotos/belchonock

Лефортовский районный суд Москвы подтвердил арест профессора Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Вадима Салтыковского. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу суда.

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали 28 июля. Салтыковский будет находиться под арестом до 25 сентября. При этом суть обвинений и подробности дела не раскрываются.

Салтыковский является доктором экономических наук и преподавал в РЭУ курсы по мировой экономике, но сейчас его имя удалено с сайта вуза. Он также занимал пост заместителя председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при Российско-кипрском деловом совете Торгово-промышленной палаты России.

Ранее Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом). Она обвиняется по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Срок начнет исчисляться с момента задержания Шульман в России или с момента пересечения границы в случае экстрадиции.

