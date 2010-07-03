Житель Зеленограда осужден на восемь лет за убийство отца молотком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зеленоградский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Зеленограда за убийство отца молотком. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Суд вынес приговор 19-летнему Михаилу Белоусову. Он признан виновным в совершении преступления по статье "Убийство". Белоусов приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным собеседника агентства, судом установлено, что на протяжении длительного времени в семье обвиняемого происходили конфликты между супругами и тремя детьми. В мае прошлого года во время конфликта мужчина нанес несколько ударов молотком по голове своего отца, причинив ему тяжкий вред здоровью, который повлек смерть.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в московской квартире на улице Новослободской тело 41-летней женщины с 26 ножевыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Из квартиры изъяты отпечатки пальцев, полотенце со следами крови, а также волосы и образцы слюны.

