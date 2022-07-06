Суд арестовал третьего генерала МВД по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Басманный суд Москвы арестовал начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее суд отправил в СИЗО помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова и бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова.

Кроме того, суд избрал меру пресечения для судебного пристава Елены Копьевой.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России и управления "М" ФСБ РФ провели обыски у трех генералов МВД с целью изъятия документов и запрещенных к обороту предметов в рамках расследования уголовного дела.

По информации следствия, трое фигурантов дела рекомендовали местным коммерсантам пожертвовать средства в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти". Позже эти средства якобы бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия.