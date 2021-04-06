Свидетелей по делу о ДТП с Ефремовым будут судить отдельно друг от друга

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Уголовные дела о даче ложных показаний в отношении трех свидетелей ДТП с актером Михаилом Ефремовым будут рассматривать в суде отдельно друг от друга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки Пресненского суда столицы.

"Дела в отношении Андрея Гаева и Александра Кобца были зарегистрированы Пресненским судом столицы 31 марта и 1 апреля. Дело третьего же фигуранта в суд пока не поступало", – сообщили агентству в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что уголовные дела о заведомо ложных показаниях возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Речь идет об очевидцах, которых адвокат Ефремова Эльман Пашаев пригласил в суд. Двое из свидетелей сообщили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 года.

