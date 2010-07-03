Дело обвиняемых в гибели восьми пожарных вернули на доследование

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Суд вернул на доследование уголовное дело в отношении пожарных Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова, обвиняемых в гибели восьмерых коллег во время тушения пожара на складе в Москве в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Вернуть дело на доследование", – постановила судья.

Накануне суд предложил вернуть на доследование дело в отношении двух пожарных. По словам судьи, обвинение составлено с нарушением требований УПК РФ.

Адвокат Ширлина Руслан Голенков отмечал, что предварительное следствие проведено крайне слабо. При этом прокурор и родственники погибших пожарных были против возврата дела на доследование.

Пожар произошел вечером 22 сентября 2016 года. В одноэтажном кирпичном здании склада на Амурской улице вспыхнула пластмассовая продукция. Тушение склада продолжалось около 14 часов.

Прибывшие на место пожарные спасли из огня более 100 работников склада, после чего продолжили работать на самом сложном участке – на крыше, чтобы не допустить перегрева и взрыва газовых баллонов и компрессоров. В какой-то момент кровля обрушилась, и люди упали в огонь. Погибли восемь пожарных.

