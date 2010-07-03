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Происшествия

11:41

Суд хочет вернуть дело о гибели пожарных в 2016 году

суды происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Суд предложил вернуть на доследование дело в отношении двух пожарных, обвиняемых в гибели восьми коллег при тушении пожара на складе в Москве в 2016 году, сообщает ТАСС.

По словам судьи, обвинение составлено с нарушением требований УПК РФ. "Есть основания вернуть дело на доследование", – заявила она.

Пожар произошел вечером 22 сентября 2016 года. В одноэтажном кирпичном здании склада на Амурской улице вспыхнула пластмассовая продукция. Тушение склада продолжалось около 14 часов.

Прибывшие на место пожарные спасли из огня более 100 работников склада, после чего продолжили работать на самом сложном участке – на крыше, чтобы не допустить перегрева и взрыва газовых баллонов и компрессоров. В какой-то момент кровля обрушилась, и люди упали в огонь. Погибли восемь пожарных.

В Москве простились с погибшими при тушении склада пожарными

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