Склад с пластиковыми цветами загорелся на востоке Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пожар в складском помещении завода произошел на востоке столицы, сообщает телеканал "Москва 24".

Огонь вспыхнул на территории завода на Амурской улице. По предварительным данным, там хранились пластиковые цветы, а противопожарные стены внутри здания отсутствуют.

В настоящее время пожарные проводят разведку и устанавливают очаг пожара. Сведений о пострадавших не поступало.

Установлено, что горят пластиковые цветы в одноэтажном кирпичном здании склада ЗАО "Виктория". В 18:11 объявлен второй ранг пожара. Площадь пожара составляет около 250 квадратных метров.