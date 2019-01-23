Расследование дела о гибели пожарных на Амурской улице завершили

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Расследование по делу о гибели восьмерых пожарных в 2016 году при тушении склада на Амурской улице завершили, заявил адвокат Иван Батурин, который представляет интересы обвиняемого в халатности начальника управления пожарно-спасательных сил столичного главка МЧС Дмитрия Ширлина.

Он отметил, что расследование, шедшее более двух лет, фактически завершили.

"Обвиняемый знакомится с материалами дела, ему вменяется ч. 3 ст. 293 ("Халатность, повлекшая смерть двух или более лиц") УК РФ", – цитирует Батурина ТАСС.

Ранее Басманный суд столицы временно отстранил Ширлина от службы. Ему предъявили обвинение в халатности.

Пожар произошел вечером 22 сентября 2016 года. В одноэтажном кирпичном здании склада на Амурской улице вспыхнула пластмассовая продукция. Тушение склада продолжалось около 14 часов.

Прибывшие на место пожарные спасли из огня более 100 работников склада, после чего продолжили работать на самом сложном участке – на крыше, чтобы не допустить перегрева и взрыва газовых баллонов и компрессоров. В какой-то момент кровля обрушилась, и люди упали в огонь. Погибли восемь пожарных.