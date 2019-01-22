Суд отстранил от должности начальника одного из управлений МЧС столицы

Начальника управления пожарно-спасательных сил столичного главка МЧС полковника внутренней службы Дмитрия Ширлина временно отстранили от службы. Такое решение принял Басманный суд столицы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Ширлину предъявили обвинение в халатности из-за гибели пожарных в 2016 году при тушении склада на Амурской улице.

Царева сообщила, что в суд обратился следователь, который потребовал отстранить Ширлина на основании 114-й статьи уголовно-процессуального кодекса.

ЧП произошло вечером 22 сентября 2016 года. В одноэтажном кирпичном здании склада на Амурской улице загорелась пластмассовая продукция. Тушение склада продолжалось около 14 часов.

Погибшие на место пожарные спасли из огня более 100 работников склада, после чего продолжили работать на самом сложном участке – на крыше, чтобы не допустить перегрева и взрыва газовых баллонов и компрессоров. В какой-то момент кровля обрушилась, и люди упали в огонь. Погибли восемь пожарных.