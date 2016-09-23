Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября 2016, 08:16

Происшествия

Восемь пожарных погибли при тушении склада в Гольянове

Тела восьми пожарных обнаружены при тушении склада на востоке столицы, сообщает телеканал "Москва 24".

По данным столичного главка МЧС, спасатели не смогли выйти из-за интенсивного горения, высокой температуры и плотного задымления. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве добавили, что потушить пламя удалось в 7:44, через 14 часов после его начала. На месте работают 46 единиц техники и 160 человек.

В министерстве отмечают, что погибшие одними из первых прибыли на место пожара, провели разведку и спасли более 100 работников склада. Затем они работали на крыше, чтобы установить водяную завесу для охлаждения газовых баллонов, а когда началось обрушение кровли, то спасатели вытолкнули из эпицентра своих товарищей.

Как сообщает РИА Новости, в ходе тушения спасатели предотвратили возможные последствия возгорания: они не допустили взрыва 30 газовых баллонов, которые вынесли из горящих помещений вместе с двумя масляными трансформаторами. Кроме того, пожарные слили более 60 килограммов аммиака из системы охлаждения, не допустив распространения вещества в сторону домов.

Информация о возгорании на складе на Амурской улице поступила в МЧС в 17:23 22 сентября. Было установлено, что горит пластмассовая продукция в одноэтажном кирпичном здании склада ЗАО "Виктория". Расстояние до ближайших жилых домов составляло 500 метров, но угрозы для жизни и здоровья населения в Гольянове нет.

К 22:30 площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, ему была присвоена четвертая категория сложности. При тушении огня погибли пожарные.

Как сообщили телеканалу "Москва 24" в столичном управлении МЧС, специалисты мобильной лаборатории взяли пробы воздуха в районе пожара на расстоянии 50 метров от горящего здания. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено.

В столичном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Сергей Собянин сообщил, что город окажет всю необходимую помощь семьям погибших.

Фотогалерея

1 из 7
[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/285]Как правильно действовать в случае пожара[/URLEXTERNAL]

Сайты по теме


Сюжет: Крупный пожар на складе в Гольянове
пожары погибшие чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика