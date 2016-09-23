Восемь пожарных погибли при тушении склада в Гольянове

Тела восьми пожарных обнаружены при тушении склада на востоке столицы, сообщает телеканал "Москва 24".

По данным столичного главка МЧС, спасатели не смогли выйти из-за интенсивного горения, высокой температуры и плотного задымления. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве добавили, что потушить пламя удалось в 7:44, через 14 часов после его начала. На месте работают 46 единиц техники и 160 человек.

В министерстве отмечают, что погибшие одними из первых прибыли на место пожара, провели разведку и спасли более 100 работников склада. Затем они работали на крыше, чтобы установить водяную завесу для охлаждения газовых баллонов, а когда началось обрушение кровли, то спасатели вытолкнули из эпицентра своих товарищей.

Как сообщает РИА Новости, в ходе тушения спасатели предотвратили возможные последствия возгорания: они не допустили взрыва 30 газовых баллонов, которые вынесли из горящих помещений вместе с двумя масляными трансформаторами. Кроме того, пожарные слили более 60 килограммов аммиака из системы охлаждения, не допустив распространения вещества в сторону домов.

