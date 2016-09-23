Восемь пожарных погибли при тушении склада в Гольянове

Тела восьми пожарных обнаружены при тушении склада на востоке столицы, сообщает телеканал "Москва 24".
По данным столичного главка МЧС, спасатели не смогли выйти из-за интенсивного горения, высокой температуры и плотного задымления. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве добавили, что потушить пламя удалось в 7:44, через 14 часов после его начала. На месте работают 46 единиц техники и 160 человек.
В министерстве отмечают, что погибшие одними из первых прибыли на место пожара, провели разведку и спасли более 100 работников склада. Затем они работали на крыше, чтобы установить водяную завесу для охлаждения газовых баллонов, а когда началось обрушение кровли, то спасатели вытолкнули из эпицентра своих товарищей.
Как сообщает РИА Новости, в ходе тушения спасатели предотвратили возможные последствия возгорания: они не допустили взрыва 30 газовых баллонов, которые вынесли из горящих помещений вместе с двумя масляными трансформаторами. Кроме того, пожарные слили более 60 килограммов аммиака из системы охлаждения, не допустив распространения вещества в сторону домов.
К 22:30 площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, ему была присвоена четвертая категория сложности. При тушении огня погибли пожарные.
Как сообщили телеканалу "Москва 24" в столичном управлении МЧС, специалисты мобильной лаборатории взяли пробы воздуха в районе пожара на расстоянии 50 метров от горящего здания. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено.
В столичном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
Сергей Собянин сообщил, что город окажет всю необходимую помощь семьям погибших.
На Амурской пожарные погибли, выполняя свой долг, как герои. Соболезную родным и близким.Город окажет всю необходимую помощь семьям погибших— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 сентября 2016 г.
