Гособвинение требует лишить Улюкаева всех наград и званий

5 декабря, 02:34
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Прокурор потребовал лишить бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева всех наград и званий.
Сторона обвинения настаивает, что суд должен лишить Улюкаева звания "заслуженный экономист", медали "За вклад в создание Евразийского экономического союза", ордена Почета и ордена "За заслуги перед Отечеством", а также благодарностей и грамот президента РФ и правительства, сообщает телеканал "Россия 24".
Ранее сообщалось, что 4 декабря начались прения сторон по делу о получении взятки экс-министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым.
По мнению прокурора, бывший чиновник должен получить 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей. Кроме того, гособвинитель требует оставить под арестом все имущество Улюкаева.
Сам обвиняемый своей вины не признал. С последним словом он выступит 7 декабря.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: