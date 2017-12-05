Гособвинение требует лишить Улюкаева всех наград и званий

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Прокурор потребовал лишить бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева всех наград и званий.

Сторона обвинения настаивает, что суд должен лишить Улюкаева звания "заслуженный экономист", медали "За вклад в создание Евразийского экономического союза", ордена Почета и ордена "За заслуги перед Отечеством", а также благодарностей и грамот президента РФ и правительства, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее сообщалось, что 4 декабря начались прения сторон по делу о получении взятки экс-министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым.

По мнению прокурора, бывший чиновник должен получить 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей. Кроме того, гособвинитель требует оставить под арестом все имущество Улюкаева.

Сам обвиняемый своей вины не признал. С последним словом он выступит 7 декабря.