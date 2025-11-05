Защита Шабутдинова обжаловала 7-летний срок блогера

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Защита блогера Аяза Шабутдинова обжаловала приговор по делу о мошенничестве, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что апелляционная жалоба зарегистрирована в Пресненском суде Москвы.

Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года. Его приговорили к 7 годам колонии 31 октября, признав виновным в 113 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размере. Кроме того, подсудимому назначили штраф в 5 миллионов рублей.

Было установлено, что блогер координировал действия участников созданной группы, а также обеспечивал размещение заведомо ложных сведений о реализуемых образовательных программах. Он также лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг.

Защита Шабутдинова назвала назначенный приговор суровым. По словам адвокатов Калоя Ахильгова и Дмитрия Григориади, блогер сотрудничал со следствием, а также публично раскаялся и признал вину. Кроме того, к смягчающим обстоятельствам отнесли отсутствие судимостей и наличие двух несовершеннолетних детей.