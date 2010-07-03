Фигуранту дела Абызова предъявили обвинение

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СК предъявил обвинение фигуранту дела бывшего министра Михаила Абызова – экс-гендиректору ОАО "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Ильичеву вменяют мошенничество и участие в преступном сообществе. Следователи также попросили суд заключить подозреваемого под стражу до 25 мая, уточнила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Прежде экс-глава "Региональных электрических сетей" скрывался за границей и был объявлен в розыск.

Михаила Абызова задержали в конце марта. Вскоре его арестовали до 25 мая. Решение суда было обжаловано.

Под стражей сейчас также находятся сообщники Абызова. По версии следствия, они помогали ему обмануть акционеров Сибирской энергетической компании и Региональных электрических сетей.

Абызову предъявили обвинение по статьям "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения" и "Мошенничество в особо крупном размере".

