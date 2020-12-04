Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

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Верховный суд Нидерландов решил отклонить ходатайство российской стороны, поданное в рамках разбирательства по делу ЮКОСа, сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд оценил, как будут затронуты интересы обеих сторон в связи с продолжением или приостановкой исполнения решений, и не нашел оснований для удовлетворения ходатайства РФ.

Это значит, что бывшие акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений в ожидании окончательного решения по делу.

В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, однако позднее Окружной суд Гааги отменил данное постановление. В феврале текущего года Апелляционный суд Гааги вновь обязал РФ к выплатам по иску. В Минюсте РФ подчеркнули, что с учетом пеней сумма выросла на семь миллиардов долларов.

В ведомстве пообещали продолжить отстаивать свои законные интересы в процессе. В министерстве указали, что Москва по-прежнему не считает бывших акционеров компании добросовестными инвесторами, поскольку они получали контроль над активами в том числе и за счет взяток.