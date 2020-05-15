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Политика

13:18

Россия обжаловала решение суда Гааги по ЮКОСу

политика суды власть

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу с требованием отменить решение Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", согласно которому РФ обязана выплатить 57 миллиардов долларов за возмещение якобы нанесенного ущерба.

"Российская Федерация убеждена, что выводы апелляционного суда неправомерны и необоснованы", – приводит ТАСС заявление Минюста РФ.

В феврале текущего года Апелляционный суд Гааги обязал РФ к выплатам по иску экс-акционеров ЮКОСа. Таким образом, решение окружного суда, снявшего с России обязательства по выплате 50 миллиардов долларов, было отменено. В Минюсте РФ пообещали продолжить отстаивать свои законные интересы в процессе.

В ведомстве указали, что Москва по-прежнему не считает бывших акционеров компании добросовестными инвесторами, поскольку они получали контроль над активами в том числе и за счет взяток.

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