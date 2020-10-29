Россия обратилась в ВС Нидерландов по искам экс-акционеров ЮКОСа

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Москва попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам экс-акционеров ЮКОСа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Минюста Михаила Гальперина.

"Тридцатого октября состоятся слушания (по этому вопросу. – Прим. ред.)", – уточнил Гальперин.

В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, однако позднее Окружной суд Гааги отменил данное постановление. В феврале текущего года Апелляционный суд Гааги вновь обязал РФ к выплатам по иску. В Минюсте подчеркнули, что с учетом пеней сумма выросла на семь миллиардов долларов.

В ведомстве пообещали продолжить отстаивать свои законные интересы в процессе. В министерстве указали, что Москва по-прежнему не считает бывших акционеров компании добросовестными инвесторами, поскольку они получали контроль над активами в том числе и за счет взяток.

Верховный суд Нидерландов должен будет оценить доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.

