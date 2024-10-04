Столичный суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах

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Столичный суд наложил арест на имущество родственников фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Согласно документам суда, брат одной из обвиняемых владеет жилым помещением площадью 50,3 квадратного метров, а супруге другого фигуранта принадлежат земельный участок, два жилых помещения в 20,9 и 40,1 квадратного метров и автомобиль. По данным следствия, данные объекты недвижимости были приобретены вскоре после того, как фигуранты дела совершили вменяемые им преступления.

"В этой связи суд полагает, что имущество, на которое наложен арест, было приобретено и оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора", – указано в документе.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии получили от Минобороны России не менее 2,4 миллиарда рублей. Речь шла о 20 тысячах бронежилетов, которые не отвечали требованиям, предъявляемым российским министерством обороны.

По данному делу Басманный суд Москвы уже арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову.

Есипова обвинили в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Уголовное дело также возбудили по факту хищения средств в процессе реализации госконтракта. При этом сам Есипов не признавал вину и заявил, что дело на него было сфабриковано.

