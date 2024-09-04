Арест наложен на имущество дочери главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова

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Басманный суд Москвы принял решение об аресте имущества дочери главного кадровика министерства обороны России Юрия Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы дела.

В документе указано, что общая площадь жилья составляет 105,3 квадратного метра. Квартира находится на западе Москвы рядом с Рублевским шоссе в ЖК бизнес-класса.

Кузнецова арестовали 14 мая, изъяв у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. В 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генштаба, он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу, утверждает следствие.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной дела стала взятка, которую он получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем с индивидуальным предпринимателем Мартиросяном.

На заседании в августе Кузнецов отказался признавать свою вину. Его адвокат Марина Финкель пообещала использовать все предусмотренные законом способы для доказательства невиновности своего подзащитного.

