Попытавшегося сорвать шлем с силовика приговорили к 3 годам колонии

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Тверской суд Москвы признал виновным участника несанкционированной акции 27 июля в центре столицы Кирилла Жукова, ударившего росгвардейца по шлему, сообщает РИА Новости.

Суд признал, что Жуков применил в отношении представителя власти насилие, не опасное для жизни и здоровья. Его приговорили к трем годам колонии общего режима.

По версии следствия, Жуков участвовал в несанкционированной акции протеста 27 июля и приподнял забрало шлема у бойца ОМОН, стоявшего в оцеплении. Подсудимого обвинили в применение насилия в отношении представителя власти. Прокурор просил для него 4,5 года колонии.

Во вторник, 3 сентября, Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам полиции на несанкционированной акции 27 июля. Он в маске-балаклаве распылил химическое вещество в лица сотрудников полиции и Росгвардии. В результате двое росгвардейцев получили химический ожог слизистой глаз.

Данила Беглец получил два года колонии. Он на акции в центре Москвы толкнул бойца Росгвардии. Мужчина просил рассмотреть дело в особом порядке — без исследования доказательств с быстрым постановлением приговора.

С пяти фигурантов того же дела (Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Валерия Костенка и Дмитрия Васильева) сняли обвинения.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

