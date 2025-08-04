Суд продлил арест исполнителям и соучастникам теракта в "Крокусе"

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Военный суд еще на полгода продлил срок ареста 19 исполнителям и соучастникам теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Об этом в беседе с ТАСС сообщила представитель 127 потерпевших адвокат Людмила Айвар.

Обвиняемые будут находиться под стражей до 7 января 2026 года.

При этом трое из четырех исполнителей теракта признали вину в суде, еще один признал ее частично, передает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

"(Шамсидин. – Прим. ред.) Фаридуни заявил, что признает вину и раскаивается, (Далерджон. – Прим. ред.) Мирзоев также признал вину и попросил у потерпевших прощения, (Мухаммадсобир. – Прим. ред.) Файзов признал вину и попросил прощения за пожар (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)", – рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, Муродали Рачабализода (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что состоял в "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ, является частью террористической организации "Исламское государство", также запрещенной в РФ) и совершил джихад. Однако он не признал, что совершил теракт.

Кроме того, вину частично признали восемь соучастников исполнителей теракта, добавила Айвар. Еще семеро вину отвергли.

В частности, частично виновными себя признали Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Давлатхон Юсуфзода и Назримад Лутфуллои (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям, а после подожгли здание. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести. Еще 609 граждан получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.

По данным следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины для дестабилизации политической ситуации в России. Некоторые фигуранты дела прибыли в страну из-за границы.