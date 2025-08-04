Суд в Сочи оштрафовал на 30 тыс руб девушку за видео на фоне горящей нефтебазы

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Суд в Сочи оштрафовал на 30 тысяч рублей Карину Ощуркову, записавшую видео на фоне горящей нефтебазы. Об этом сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Установлено, что 3 августа девушка разместила в социальной сети видео с последствиями прилета БПЛА по нефтебазе в Адлерском районе. Свой поступок она объяснила состоянием алкогольного опьянения.

"Информация нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО, а значит, в действиях фигурантки усматриваются признаки административного правонарушения "Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения", – говорится в сообщении.

В результате девушка была признана виновной в совершении административного правонарушения.

Возгорание на нефтебазе в Адлерском районе произошло 3 августа после атаки беспилотника. К тушению было привлечено 127 человек и 35 единиц штаба. Известно, что горел один резервуар объемом 2 000 кубометров.

Позже стало известно, что приезжие из Нижнего Тагила сняли ролик на фоне нефтебазы, на который наложили песню рэпера Miyagi "Малиновый рассвет". В полиции инициировали проведение проверки, а также задержали двух парней и девушку от 19 до 21 года.