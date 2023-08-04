Трамп не признал допобвинения по делу о секретных документах

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Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать дополнительные обвинения по делу о секретных документах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

"Суд получил уведомление о том, что Дональд Трамп не может лично участвовать в заседании и заявляет о своей невиновности", – говорится в уведомлении суда.

28 июля Трампа обвинили в незаконном хранении секретной документации, которая имела отношение к нацбезопасности страны. По данным обвинения, в документах в том числе содержалась информация о ядерных программах США.

Ранее экс-президент США призвал Верховный суд страны вмешаться в судебный процесс против него. Политик назвал вменяемые ему обвинения попыткой устранения политического оппонента. Как объяснил Трамп, это происходит, поскольку Байден сильно проигрывает ему по популярности.

До этого суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа и отпустить политика под обязательство о явке и соблюдении законов. Политик не признал свою вину и был отпущен менее чем за полчаса.

Трамп заявил, что ему в общей сложности грозит 561 год тюрьмы