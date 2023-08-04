Трамп призвал Верховный суд США вмешаться в судебный процесс против него

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Верховный суд должен вмешаться в судебные разбирательства, фигурантом которых является экс-президент США Дональд Трамп. С таким призывом выступил сам политик.

"Я лидирую в предвыборных опросах, в том числе опережаю жуликоватого Джо Байдена (действующий президент США, выдвинувшийся на второй срок. – Прим. ред.). Но мне навязывают неравные условия для конкуренции. <...> Это – вмешательство в выборы, и Верховный суд должен разобраться в этом", – приводит "Интерфакс" текст публикации экс-президента США в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп назвал начавшийся над ним судебный процесс "преследованием политического оппонента". Экс-президент объяснил это тем, что Байден сильно проигрывает ему по популярности.

В ходе своей поездки на суд в Вашингтон Трамп также заявил, что ему было "грустно ехать на автомобиле по городу и видеть мерзость и распад", включая разрушенные здания. Экс-президент заявил, что оставлял столицу США в лучшем состоянии.

Суд в Вашингтоне принял решение не арестовывать Трампа и отпустить политика под обязательство о явке и соблюдении законов. Политик не признал свою вину и был отпущен менее чем за полчаса.

В то же время суд обязал его сдаться правоохранительным органам в случае, если вина Трампа по делу о штурме Капитолия будет доказана. Новые слушания по этому делу были назначены на 28 августа.

Трампу вменяют сговор с целью обмана США, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры.

Трамп заявил, что ему в общей сложности грозит 561 год тюрьмы