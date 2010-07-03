Суд отложил рассмотрение дела участников организации "Новое величие"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Суд 11 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемых в экстремизме участников организации "Новое величие". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Отложить заседание 11 июня на 14:30", – заявил судья Александр Маслов.

Отмечается, что заседание было принято отложить из-за неявки одного из адвокатов обвиняемых.

Ранее Люблинский районный суд Москвы продлил сроки ареста восьмерым обвиняемым в экстремизме участникам организации "Новое величие". Они останутся под домашним арестом или в СИЗО до 18 ноября.

По делу проходят Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Анна Павликова и Мария Дубовик. Они находятся под домашним арестом. Еще четверо фигурантов дела – Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков находятся под стражей.

Фигурантов дела задержали в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, целью движения было совершение преступлений по мотивам политической ненависти к деятельности конституционного строя РФ.

Участники движения, утверждают в СК, участвовали в собраниях, агитировали во "ВКонтакте" и Telegram, подкидывали в почтовые ящики листовки и клеили постеры в общественных местах. Некоторые из распространяемых материалов содержали пропаганду и оправдание насилия.

6 марта 2019 года был вынесен первый приговор по делу "Нового величия". Активист организации Рустам Рустамов получил 1,5 года условно по решению Сергиево-Посадского городского суда Московской области. По словам адвоката, дело Рустамова рассматривалось в особом порядке, так как подозреваемый полностью признал свою вину.

В середине марта других обвиняемых по делу оставили под арестом до 13 июня. А 29 апреля Люблинский районный суд Москвы приговорил обвиняемого в экстремизме активиста "Нового величия" Павла Ребровского к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Ему назначили принудительные меры медицинского характера амбулаторного типа.

В середине мая СК направил в прокуратуру дело в отношении восьми участников "Нового величия". А 20 мая дело поступило в столичный суд.

