Пирожок арестован на два месяца по обвинению в экстремизме

Гражданина Украины Игоря Пирожка арестовали на два месяца по решению Мещанского суда столицы. Ему вменяют участие в экстремистской организации, передает "Интерфакс".
Под стражей Пирожок пробудет до 8 июня. На выборе этой меры пресечения настаивало следствие.
51-летнему радикалу предъявили обвинение в участии в экстремистской организации, а также в склонении или вовлечении граждан к участию в деятельности экстремистской организации. На заседании Пирожок частично признал свою вину.
Накануне ФСБ задержала активиста украинской радикальной организации "Правый сектор", деятельность которой на территории РФ запрещена. По данным спецслужбы, в 2014 году он создал отряд "Хорти", предназначенный для ведения партизанской войны против России.
В январе 2018-го Пирожок прибыл на территорию московского региона, где жил по разным конспиративным адресам. Он распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы, чтобы вовлечь россиян в деятельность организации.
В самом "Правом секторе" от Пирожка открестились, заявив, что он не имеет отношения к организации.
Задержанный радикал Пирожок пытался организовать взрыв в "Олимпийском"
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