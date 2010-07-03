Пирожок арестован на два месяца по обвинению в экстремизме

Фото: УФСБ по Москве и Московской области

Гражданина Украины Игоря Пирожка арестовали на два месяца по решению Мещанского суда столицы. Ему вменяют участие в экстремистской организации, передает "Интерфакс".

Под стражей Пирожок пробудет до 8 июня. На выборе этой меры пресечения настаивало следствие.

51-летнему радикалу предъявили обвинение в участии в экстремистской организации, а также в склонении или вовлечении граждан к участию в деятельности экстремистской организации. На заседании Пирожок частично признал свою вину.

Накануне ФСБ задержала активиста украинской радикальной организации "Правый сектор", деятельность которой на территории РФ запрещена. По данным спецслужбы, в 2014 году он создал отряд "Хорти", предназначенный для ведения партизанской войны против России.

В январе 2018-го Пирожок прибыл на территорию московского региона, где жил по разным конспиративным адресам. Он распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы, чтобы вовлечь россиян в деятельность организации.

В самом "Правом секторе" от Пирожка открестились, заявив, что он не имеет отношения к организации.

