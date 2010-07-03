В московском регионе задержали сторонника "Правого сектора"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В столичном регионе сотрудники ФСБ и МВД задержали участника запрещенной в РФ украинской праворадикальной организации "Правый сектор", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Подробности операции не уточняются. Известно, что задержанным является гражданин Украины Пирожок И. Н.

Организация "Правый сектор" признана экстремистской решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года. Ее деятельность на территории РФ запрещена.

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