В "Правом секторе" отказались от Пирожка

Сторонник "Правого сектора" по фамилии Пирожок, которого задержала ФСБ, пытался решать "бандитские вопросы" за счет украинской радикальной организации. Об этом сообщает ИА "НСН" со ссылкой на пресс-секретаря "Правого сектора" Артема Скоропадского.
В организации Пирожка знали как Романа Чирку. У ФСБ есть сведения, что он создал отряд "Хорти" для ведения партизанской войны против РФ. В то же время Скоропадский говорит, что Пирожок давно не имеет отношения к "Правому сектору".
Пресс-секретарь пояснил, что пять лет назад организация была популярна и ее руководство не успевало проверять сотни людей, желавших стать активистами. Поэтому Пирожку действительно удалось влиться в ряды радикалов. Некоторое время он представлял "Правый сектор" в Бердищеве. Затем его биографию все же решили проверить.
"Мы поняли, что это абсолютно непорядочный человек, который просто, прикрываясь именем "Правого сектора", пытается решить какие-то свои бизнес-вопросы, бандитские вопросы. Мы, безусловно, его сразу же исключили", – пояснил Скоропадский.
Ранее в Сети появилось видео задержания и допроса активиста. При обыске у него нашли литературу, символику, обмундирование и снаряжение "Правого сектора".
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