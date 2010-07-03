В "Правом секторе" отказались от Пирожка

Фото: УФСБ по Москве и Московской области

Сторонник "Правого сектора" по фамилии Пирожок, которого задержала ФСБ, пытался решать "бандитские вопросы" за счет украинской радикальной организации. Об этом сообщает ИА "НСН" со ссылкой на пресс-секретаря "Правого сектора" Артема Скоропадского.

В организации Пирожка знали как Романа Чирку. У ФСБ есть сведения, что он создал отряд "Хорти" для ведения партизанской войны против РФ. В то же время Скоропадский говорит, что Пирожок давно не имеет отношения к "Правому сектору".

Пресс-секретарь пояснил, что пять лет назад организация была популярна и ее руководство не успевало проверять сотни людей, желавших стать активистами. Поэтому Пирожку действительно удалось влиться в ряды радикалов. Некоторое время он представлял "Правый сектор" в Бердищеве. Затем его биографию все же решили проверить.

"Мы поняли, что это абсолютно непорядочный человек, который просто, прикрываясь именем "Правого сектора", пытается решить какие-то свои бизнес-вопросы, бандитские вопросы. Мы, безусловно, его сразу же исключили", – пояснил Скоропадский.

Ранее в Сети появилось видео задержания и допроса активиста. При обыске у него нашли литературу, символику, обмундирование и снаряжение "Правого сектора".

