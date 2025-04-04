Инженер получил 4 года колонии по делу о гибели людей в ТЦ "Времена года" в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Главный инженер коммерческой организации Евгений Боткин получил 4 года колонии-поселения по делу о гибели людей в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Признан виновным по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц")", – говорится в сообщении.

Кроме того, суд на 2 года лишил его права заниматься деятельностью по контролю за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

В ведении его организации находился участок трубопровода теплосети, расположенный в ТЦ. Установлено, что осужденный допустил и не устранил критический дефект сварного соединения оборудования под давлением, из-за чего в техническом помещении произошел прорыв подающего трубопровода тепловой сети.

В результате происшествия травмы получили 16 работников организации арендатора, из них четыре человека скончались. Материальный ущерб организации арендатора превысил 27 миллионов рублей.

Трагедия в ТЦ "Времена года" случилась 22 июля 2023 года. Горячий пар и кипяток температурой 150 градусов заполнили подсобные помещения магазина с работниками.

В результате 4 сотрудницы гипермаркета "Глобус гурмэ" погибли, получив сильнейшие термические травмы. Торговый центр стал вновь принимать посетителей уже 2 августа 2023 года.