Суд назначил экспертизу здоровья пермскому стрелку Бекмансурову

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Суд по иску пермского стрелка Тимура Бекмансурова о смене группы инвалидности с третьей на вторую назначил экспертизу для изучения состояния его здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный подал иск в бюро МСЭ с требованием о смене группы инвалидности в конце 2022 года. Процесс по делу начался 4 апреля. Он был частично закрыт для прессы из-за озвучивания данных о здоровье Бекмансурова.

"Назначить по гражданскому делу судебно-медицинскую экспертизу в заочной форме", – огласил решение судья Ольга Берсенева.

Специалисты изучат наличие нарушений функций организма осужденного на момент освидетельствования в ноябре 2022 года, то, с какими нарушениями он сталкивался, а также другую информацию.

Экспертизу проведет бюро медико-социальной экспертизы Свердловской области в течение 30 дней. До завершения процесса судебный процесс приостановлен.

Как уточнил источник агентства в сфере судебно-медицинской экспертизы, истцы часто добиваются первой или второй группы инвалидности ради повышенной пенсии, положенной по данному статусу.

Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению по факту совершения массового убийства в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года. Преступник вошел в здание университета и открыл стрельбу по находившимся внутри.

В результате трагедии погибли шесть человек, более 40 получили ранения различной тяжести. Вину за совершенное Бекмансуров признал только в октябре 2022 года.



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