Политолога Галлямова заочно арестовали по делу о фейках

Фото: телеграм-канал "Аббас Галлямов" (Аббас Галлямов признан в РФ иноагентом)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова (включен в реестр иноагентов в РФ) по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, повлекшее тяжкие последствия. Об этом передает ТАСС из зала суда.

По информации источника, Галлямова арестовали на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

Ранее МВД России объявляло в розыск политолога Галлямова по статье УК. Однако в ведомстве не уточнялось, по какой статье ведется розыск.

В начале февраля 2023 года Минюст РФ внес в реестр иноагентов Галлямова из-за его высказываний против специальной военной операции на Украине.



Суд в Москве заочно арестовал двух офицеров ВСУ за обстрелы мирных жителей Донбасса