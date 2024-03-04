04 марта, 14:34Политика
Политолога Галлямова заочно арестовали по делу о фейках
Фото: телеграм-канал "Аббас Галлямов" (Аббас Галлямов признан в РФ иноагентом)
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова (включен в реестр иноагентов в РФ) по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, повлекшее тяжкие последствия. Об этом передает ТАСС из зала суда.
По информации источника, Галлямова арестовали на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.
Ранее МВД России объявляло в розыск политолога Галлямова по статье УК. Однако в ведомстве не уточнялось, по какой статье ведется розыск.
В начале февраля 2023 года Минюст РФ внес в реестр иноагентов Галлямова из-за его высказываний против специальной военной операции на Украине.
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