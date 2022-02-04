В Москве осудили экс-главу Дербентского района Дагестана за растрату

04 февраля, 20:40
Фото: СК РФ
Преображенский суд Москвы приговорил к 7,6 года колонии общего режима экс-главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.
Другому фигуранту дела – бывшему районному депутату Акифу Балаханову – назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком.
Джелилова арестовали в апреле 2019 года по обвинению в крупной растрате. Следователи выяснили, что в 2015 году Джелилов, пользуясь своими должностными полномочиями, безвозмездно и незаконно передал в собственность земельные участки площадью три гектара, расположенные вдоль федеральной дороги "Кавказ", своим родственникам.
По данным из открытых источников, кадастровая стоимость земли составляет более трех миллионов рублей, а рыночная стоимость участков может достигать более 20 миллионов рублей.
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