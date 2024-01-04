Суд арестовал мать годовалого ребенка, тело которого нашли на балконе в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал 17-летнюю мать ребенка, тело которого нашли на балконе дома в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Сообщается, что мать малолетней девочки, тело которой было обнаружено на балконе квартиры в Москве, была заключена под стражу.

Тело годовалой девочки года рождения было обнаружено на балконе дома. Предварительно, девочка захлебнулась во время купания, ее бабушка и 17-летняя мама приняли решение вынести тело ребенка на балкон. О происшествии стало известно после того, как бабушка рассказала об этом знакомому. Он и передал информацию в правоохранительные органы. Сообщается также, что у матери погибшего ребенка есть старший брат.

До этого уголовное дело заведено в отношении 21-летней женщины, подозреваемой в причинении смерть по неосторожности. 31 декабря 2023 года в селе Подгорное Майминского района Республики Алтай местная жительница уехала в соседний населенный пункт, оставив своих малолетних детей в неотапливаемом доме одних без продуктов питания.