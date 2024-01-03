Младенец замерз насмерть на Алтае из-за бросившей его в Новый год матери

Фото: Следственный комитет РФ

В Алтайском крае младенец замерз насмерть в неотапливаемом доме, в котором его оставила мать. Об этом сообщает СУСК по региону.

Сообщается, что уголовное дело заведено в отношении 21-летней женщины, подозреваемой в причинении смерть по неосторожности. 31 декабря 2023 года в селе Подгорное Майминского района Республики Алтай местная жительница уехала в соседний населенный пункт, оставив своих малолетних детей в неотапливаемом доме одних без продуктов питания.

Вечером 3 января 2024 года близкий родственник детей, пришедший проведать семью, обнаружил в доме подозреваемой тело новорожденного мальчика и его замерзающего двухлетнего брата. По предварительным данным, малыш умер от обморожения. Его брат был доставлен в отделение республиканской больницы, где ему оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что тело младенца было найдено на балконе жилого дома на юго-западе Москвы. Со слов бабушки ребенка, несколько дней назад во время купания девочка случайно захлебнулась, тогда она и мать ребенка перенесли тело на балкон. В прокуратуре уточнили, что точная причина и время смерти будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.