Адвокат Ефремова рассказал, что актер переплатил потерпевшим 600 тыс рублей

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал, что артист переплатил признанным потерпевшими родственникам погибшего в аварии Сергея Захарова 600 тысяч рублей. По словам правозащитника, актер намерен вернуть деньги, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент защита добивается возврата средств с вычетом суммы, которую потратили на похороны.

"В конечном итоге мы выплатили каждому потерпевшему по миллиону рублей, но были переплаты. В частности, Виталий Захаров получил 1,2 миллиона рублей. Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены еще 400 тысяч рублей, которые они как бы не хотели принимать, эти средства еще не вернулись", – рассказывает Хархорин.

Как объяснил адвокат, планируется вернуть чуть менее 500 тысяч рублей. "Нам безразлично, кто будет эти деньги возвращать", – обратил внимание Хархорин.

Пресненский районный суд столицы в начале сентября признал Ефремова виновным в аварии со смертельным исходом. В июне в результате ДТП в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

22 октября в Мосгорсуде прошло заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Суд принял решение смягчить наказание с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.

Так, в ОНК заявили, что Ефремов хочет отбывать наказание в хозотряде столичного СИЗО.