Суд проверит законность возвращения прокурору дела "Седьмой студии" 8 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский городской суд 8 октября рассмотрит представление прокуратуры, оспаривающей возврат дела "Седьмой студии", фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Представление прокуратуры на решение Мещанского суда Москвы о возврате дела генеральному прокурору для устранения нарушений, делающих невозможным вынесение приговора, будет рассмотрено в Мосгорсуде 8 октября в 14:10", – сказал собеседник агентства.

Ранее суд отменил фигурантам дела прежнюю меру пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого дело вернули в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении, которое содержит противоречия, препятствующие его рассмотрению и постановлению приговора. Гособвинение считает возврат дела незаконным.

По делу "Седьмой студии" проходят худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин. Все обвиняемые не признают вину.

В отдельном производстве находятся материалы в отношении экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Масляева заключила сделку со следствием, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.

По данным следствия, сотрудники "Седьмой студии" завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Ведомство, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам.

