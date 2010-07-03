Защита Мамаева и Кокорина рассчитывает на вынесение приговора к июню

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Защита рассчитывает, что рассмотрение уголовного дела в отношении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого завершится к июню. Об этом сообщил Агентству "Москва" адвокат Игорь Бушманов.

"Процесс будет проходить в ежедневном режиме, поэтому полтора−два месяца − и он завершится", − пояснил представитель защиты. Он не исключил, что суд сможет вынести приговор через 10−15 заседаний. За это время у суда будет возможность допросить свидетелей и потерпевших, исследовать видеозаписи, добавил Бушманов.

Ранее суд назначил дату первого открытого заседания по делу футболистов, на котором планируют допросить свидетелей. Оно начнется 9 апреля в 12:00. Пресненский суд также постановил оставить под стражей всех фигурантов дела до 25 сентября, удовлетворив ходатайство прокурора. Кроме того, судья Елена Абрамова решила не возвращать дело Мамаева и Кокорина в прокуратуру, на чем настаивала защита.

3 апреля состоялось предварительное слушание по делу футболистов. Оно проходило в закрытом режиме. Известно, что в суд пришли жены спортсменов Дарья Валитова и Алана Мамаева, а также родители братьев Кокориных.

В октябре 2018 года Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Александр Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. У гостиницы "Пекин" они избили водителя телеведущей, а позже затеяли драку в одном из московских кафе, в ходе которой пострадали сотрудники Минпромторга.

В отношении спортсменов и их друзей возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии его переквалифицировали в "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".