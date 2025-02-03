Суд оштрафовал жительницу Петербурга за продажу магнитов с Чебурашкой

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Калининский суд Санкт-Петербурга оштрафовал местную жительницу Галину Меркуль за продажу магнитов с Чебурашкой, передает объединенная пресс-служба судов региона.

Гражданский иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак был подан со стороны киностудии "Союзмультфильм". Установлено, что 29 мая 2024 года принадлежащая Меркуль торговая точка продавала контрафактные магниты с изображением Чебурашки – персонажа, исключительные права на изображение которого принадлежат киностудии.

Магнит с Чебурашкой был куплен за 100 рублей. В подтверждение был предоставлен чек. При этом сама Меркуль вину не отрицала и доказательств того, что указанный товар вводился в гражданский оборот с согласия истца, не представила.

В результате суд взыскал с нее 10 914 рублей, в которые вошли компенсация, стоимость товара, почтовые расходы и расходы по уплате госпошлины.

Ранее художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова подала иск к Центробанку России о нарушении авторских прав при выпуске памятной монеты по одноименному мультфильму. Она считает, что ЦБ нарушил ее авторские права, использовав при выпуске монеты оригинального персонажа без разрешения и без указания авторства.

В 2024 году Центробанк РФ выпустил в обращение памятную монету "Ежик в тумане" номиналом 3 рубля и две разновидности монет номиналом 25 рублей.