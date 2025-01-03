МГТУ имени Баумана и МО РФ заключат мировое соглашение по иску ведомства к вузу

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Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана и министерство обороны России работают над урегулированием иска ведомства путем заключения мирового соглашения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Представители университета также указали, что министерство подало свой иск в связи с просрочкой исполнения обязательств по договору одним из соисполнителей вуза. При этом о каких конкретно работах идет речь в МГТУ уточнять не стали.

Минобороны требует взыскать с университета 38 миллионов 300 тысяч 416 рублей. Арбитражный суд Москвы уже рассмотрел вопрос о принятии соответствующего иска ведомства и организовал производство по данному делу.

К процессу также была привлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения.

