ТАСС: МО РФ подало иск более чем на 38 млн рублей к МГТУ имени Баумана

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Министерство обороны России подало иск к Московскому государственному техническому университету имени Н.Э. Баумана. Ведомство требует взыскать с вуза сумму, превышающую 38 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.

В частности, речь идет о взыскании 38 миллионов 300 тысяч 416 рублей. Инстанция уже рассмотрела вопрос о принятии соответствующего обращения ведомства и организовала производство по данному делу.

К процессу также была привлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения, уточняется в материалах.

Предполагается, что дело будет заслушано в закрытом режиме. При этом суть претензий министерства к университету остается нераскрытой.

Ранее Минобороны России подало иск на 57,5 миллиона рублей к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор". Компания производит средства для борьбы с беспилотниками. Представители ведомства утверждали, что ответчик не выполнил обязательства, предусмотренные контрактом.

