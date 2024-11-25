Замглавы НИИ МГТУ имени Баумана приговорен к 8,5 года колонии за взятку

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Заместитель главы НИИ "Специальное машиностроение" МГТУ имени Баумана Андрей Борзов приговорен Басманным судом Москвы к 8 годам и 6 месяцам колонии за получение особо крупной взятки, передает ТАСС.

Суд признал виновным Борзова по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Преподаватель МГТУ Дмитрий Васильев, второй фигурант дела, был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в даче взятки.

Судья огласила только резолютивную часть приговора, поэтому подробности обвинений в отношении Борзова и Васильева пока не известны.

Ранее в Тульской области заключили под стражу заместителя гендиректора УВО Минтранса РФ Алексея Борисова по обвинению в получении взятки. По версии следователей, с 2014 по 2021 год мужчина, занимая должности замначальника и начальника федеральных казенных учреждений, получил от фактического руководителя ООО "С-ДСУ 111" через посредника взятки.

Кроме того, правоохранители вместе с Борисовым задержали взяткодателя и посредника. Им предъявлены обвинения в совершении коррупционного преступления.