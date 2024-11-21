Директор автодорожной службы арестован на Камчатке по делу о взятках

Фото: kamchatka.sledcom.ru

Директор МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского городского округа" Александр Шаповалов арестован по делу о взятках. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным следствия, мужчина в июне 2022 и феврале 2023 года получил от гендиректора общества с ограниченной ответственностью и ее супруга взятки за незаконные действия при выполнении коммерческой организацией работ в рамках муниципального контракта по капремонту подпорных стен, ремонту и строительству ливневок, а также за общее покровительство фирме. Общая сумма взяток составила 4 миллиона рублей.

Ранее в Тульской области заключили под стражу заместителя гендиректора УВО Минтранса РФ Алексея Борисова по обвинению в получении взятки. По словам следователей, с 2014 по 2021 год мужчина, занимая должности замначальника и начальника федеральных казенных учреждений, получил от фактического руководителя ООО "С-ДСУ 111" через посредника взятки.

Кроме того, правоохранители вместе с Борисовым задержали взяткодателя и посредника. Им предъявлены обвинения в совершении коррупционного преступления.