Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области

Фото: скриншот с видео, предоставленного пресс-службой Мосгорсуда

Михаила Ефремова этапировали из СИЗО в Белгороде в одну из исправительных колоний региона. Об этом заявили представители областного УФСИН.

"2 декабря осужденного Михаила Ефремова этапировали из СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области в одну из исправительных колоний региона", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УФСИН.

Отмечается, что после прибытия в исправительное учреждение всех осужденных помещают на карантин до 15 суток. Когда карантин заканчивается, спецкомиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного. При подборе места работы учитывают пол, возраст, трудоспособность и состояние здоровья.

8 сентября Пресненский суд города признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремов был приговорен к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 лет.

