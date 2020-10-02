Уволен полицейский, выдавший ложную справку по делу о смертельном ДТП с Ефремовым

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уволен полицейский, выдавший ложную справку по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце 8 июня 2020 года с участием актера Михаила Ефремова. Об этом пишет Агентство "Москва".

Как рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова, речь идет об участковом Котельниковского отдела полиции. Нарушение было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности.

"По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", – заявила Петрова.

Она пояснила, что справка, составленная участковым, содержала несоответствующие действительности сведения

Авария произошла 8 июня на Садовом кольце в столице. Машина Ефремова выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в московской больнице. Экспертиза подтвердила, что артист в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Позднее Ефремов возместил 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП. Таким образом, он выполнил условия приговора.