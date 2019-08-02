Арестованы пять участников несогласованной акции в Москве

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В пятницу, 2 августа, Пресненский суд Москвы арестовал четверых участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, сообщает РИА Новости.

В СИЗО на два месяца отправили Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова.

Всем четверым вменяется участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), Жукову и Раджабову также применение насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Ранее, 29 июля, Мещанский суд арестовал Евгения Коваленко, который признал вину в применении насилия в отношении полицейского.

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Также там сообщили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.